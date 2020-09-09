Інспекцію Шумів проведе ОБСЄ у супроводі представників сторін — ОП

Юридично інспектування в районі населеного пункту Шуми здійснюватиме представник координатора від ОБСЄ у супроводі представників сторін конфлікту.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"З метою спростування фейків та недопущення нових провокацій сьогодні досягнута домовленість у межах Тристоронньої контактної групи про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін", - пояснили в ОП.

В Офісі Президента зауважили, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо порушень домовленостей українською стороною.

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"Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталась Україні у спадок від деяких «великих» дипломатів", - заявили в ОП.

Водночас там нагадали, що Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК.

"Кожна нормальна людина чудово розуміє, з якою метою це було зроблено. Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно", - заявили в ОП.

У заяві зазначається, що люди, що стоять зі зброєю навпроти українських військ на Донбасі, є "об'єктивним фактом", але кожна політична сила в Україні та суспільство загалом мають робити все для того, щоб ці люди ніколи не стали "політичним фактом".

"Вони використовують бойові дії собі на користь. Україна ж використовуватиме правду та реальний стан речей на лінії розмежування для того, щоб позбавити окупантів будь-якого шансу посилити тиск на нашу державу", - наголосили в ОП.

В Офісі глави держави також запевнили, що ключовим пріоритетом є збереження життів українських військових і цивільних громадян на Донбасі, і протягом шести тижнів з 27 липня цього року завдяки ефективності українських представників на переговорах у різних форматах вдалося досягти реального режиму припинення вогню на Донбасі.

"Зрозуміло, що це не може сприйматися спокійно всіма тими, хто звик політично чи фінансово наживатися на війні. Заради відновлення бойових дій вони вдаються до провокацій, розповсюдження фейків і вже традиційно для себе ставлять піар вище від збереження життя людей. Категорично засуджуємо такий підхід до врегулювання будь-яких питань", - заявили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, у Тристоронній контактній групі на засіданні 9 вересня домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ.