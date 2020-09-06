СЦКК назвав провокацією звинувачення окупантів щодо "незаконних" споруджень у Шумах

Звинувачення української сторони в обладнанні інженерних споруджень по лінії розмежування в населеному пункті Шуми не відповідають дійсності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Фейсбук-сторінці пресцентру штабу Об'єднаних сил.

"Останнім часом керівництво російських окупаційних військ підняло потужну хвилю звинувачень української сторони щодо обладнання інженерних споруджень по лінії розмежування в населеному пункті Шуми. Ці звинувачення не відповідають дійсності та є провокаційними. У визначений період порушень домовленостей з української сторони в зазначеному населеному пункті не фіксувалося, що було зафіксовано у щоденній доповіді ССМ ОБСЄ від 05.09.2020 року", - зазначається у повідомленні.

Як додали у СЦКК, така практика звинувачування української сторони у системних порушеннях застосовується російськими окупаційними військами для формування негативного іміджу ЗСУ, носить політичну складову з метою зриву досягнутих домовленостей на Трьохсторонній контактній групі.

Водночас за час дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню (з 27 липня - ред.) Об’єднаними силами зафіксовано кілька порушень у сфері обладнання інженерних споруджень ворожих позицій на тимчасово окупованій території, зокрема:

– проводилися інженерні роботи з обладнання нових ходів сполучення поблизу с.Ужівки загальною довжиною до 80 метрів та поблизу Голубівського загальною протяжністю до 170 метрів;

– зафіксовано обладнання ходу сполучення протяжністю до 90 метрів і стрілецької вогневої позиції поблизу с.Набережного;

– проводилися інженерні роботи з обладнання спостережного поста поблизу с.Олександрівки, дообладнання стрілецької вогневої позиції неподалік Каштанового, обладнання нової вогневої позиції поблизу Золотого-5;

– переобладнуються старі покинуті позиції в районі мостового шляхопроводу з метою скорочення відстані до позицій підрозділів ОС (до 800 метрів) поблизу с.Калинового.

Як повідомляють ЗМІ, ватажок проросійських бойовиків так званої "ДНР" Пушилін на власному сайті оприлюднив "указ" про обстріл бойовиками 7 вересня позицій ЗСУ буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки.

27 липня на Донбасі розпочалося повне та всеосяжне перемир'я, домовленість про яке була досягнута на засіданні ТКГ. З того часу в зоні проведення ООС не було зафіксовано бойових втрат серед українських військових.