Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ під Красногорівкою, поранений боєць

У зоні операції Об’єднаних сил унаслідок ворожого обстрілу український військовий отримав поранення.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ООС.

Зазначається, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного та всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, та здійснили прицільний обстріл українських позицій.

“Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

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У штабі ООС вважають, що така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

“Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру”, - зазначають військові.

Об’єднані сили дають ще одну можливість «ДНР» та «ЛНР» виконати вимоги, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року, дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню. В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів, попередили у штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: mil.gov.ua