У зоні ООС двоє українських бійців підірвалися на мінному полі

Двоє військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.

Командування ОТУ «Схід» висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів.