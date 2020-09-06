У зоні ООС двоє українських бійців підірвалися на мінному полі
Укрінформ
Двоє військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.
Командування ОТУ «Схід» висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів.