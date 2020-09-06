Рятувальники заявляють, що пожежі на Луганщині не загрожують населеним пунктам

Рятувальники заявляють, що пожежі на Луганщині не загрожують населеним пунктам

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Укрінформ
На Луганщині станом на неділю немає загрози населеним пунктам через пожежі.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на ДСНС.

"Станом на 6 вересня загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве. Здійснюється гасіння по периметру пожежі в доступних місцях", - йдеться у повідомленні.

На Луганщині триває гасіння лісових пожеж / Фото: ДСНС

Зазначається також, що всього на Луганщині до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 291 особа та 67 одиниць техніки.

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області у взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє - отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.

У неділю в штабі ООС повідомили, що під час гасіння полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

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