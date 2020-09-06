У зоні ООС шукають двох бійців, які зникли під час гасіння пожежі

Протягом минулої доби, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів на Донбасі обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 6 вересня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об'єднаних сил продовжують боротьбу з масштабними лісовими та степовими пожежами. Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають.

Наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.

«Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua