Україна скликає ТКГ через заяву ватажка "ДНР" про обстріл позицій ЗСУ - Кулеба

За словами Кулеби, Тристороння контактна група збереться, щоб обговорити наказ ватажка бойовиків знищити українські укріплення в районі населеного пункту Шуми, що розташоване поблизу лінії розмежування.

"Наш президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив міністр.

Як повідомляють ЗМІ, ватажок проросійських бойовиків так званої "ДНР" Пушилін на власному сайті оприлюднив "указ" про обстріл бойовиками 7 вересня позицій ЗСУ буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки.

27 липня на Донбасі розпочалося повне та всеосяжне перемир'я, домовленість про яке була досягнута на засіданні ТКГ. З того часу в зоні проведення ООС не було зафіксовано бойових втрат серед українських військових.