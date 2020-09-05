Україна скликає ТКГ через заяву ватажка

Україна скликає ТКГ через заяву ватажка "ДНР" про обстріл позицій ЗСУ - Кулеба

Укрінформ
Через заяву ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, який анонсував обстріл позицій ЗСУ, українська сторона ініціює термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Прямий".

За словами Кулеби, Тристороння контактна група збереться, щоб обговорити наказ ватажка бойовиків знищити українські укріплення в районі населеного пункту Шуми, що розташоване поблизу лінії розмежування.

"Наш президент був поінформований про це, він надзвичайно стурбований цим. Ми відразу зробили крок у відповідь: ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра", - зазначив міністр.

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Як повідомляють ЗМІ, ватажок проросійських бойовиків так званої "ДНР" Пушилін на власному сайті оприлюднив "указ" про обстріл бойовиками 7 вересня позицій ЗСУ буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки.

27 липня на Донбасі розпочалося повне та всеосяжне перемир'я, домовленість про яке була досягнута на засіданні ТКГ. З того часу в зоні проведення ООС не було зафіксовано бойових втрат серед українських військових.

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