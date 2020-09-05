Командувач Об'єднаних сил відреагував на заяву ватажка

Командувач Об'єднаних сил відреагував на заяву ватажка "ДНР" про обстріл позицій ЗСУ

Укрінформ
Звинувачення ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна щодо незаконно зведених українськими захисниками інженерних споруд в районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки не відповідає дійсності і має на меті зірвати досягнуті домовленості щодо припинення вогню.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресцентр ООС, про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Командувачем Об’єднаних сил разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в заяві так званого голови «ДНР» щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E).

"За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в заяві командувача.

За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, так як і протилежна сторона, додав Кравченко.

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Також в заяві командувача наголошено, що "в разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами".

Як повідомляв Укінформ з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, через заяву ватажка бойовиків так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про обстріл бойовиками 7 вересня позицій ЗСУ буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки, українська сторона терміново скликає ТКГ на 6 вересня.

27 липня на Донбасі розпочалося повне та всеосяжне перемир'я, домовленість про яке була досягнута на засіданні ТКГ. З того часу в зоні проведення ООС не було зафіксовано бойових втрат серед українських військових.

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