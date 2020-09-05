Командувач Об'єднаних сил відреагував на заяву ватажка "ДНР" про обстріл позицій ЗСУ

Звинувачення ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна щодо незаконно зведених українськими захисниками інженерних споруд в районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки не відповідає дійсності і має на меті зірвати досягнуті домовленості щодо припинення вогню.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресцентр ООС, про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Командувачем Об’єднаних сил разом з керівником української сторони СЦКК здійснено перевірку фактів, викладених в заяві так званого голови «ДНР» щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E).

"За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в заяві командувача.

За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, так як і протилежна сторона, додав Кравченко.

Також в заяві командувача наголошено, що "в разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами".

Як повідомляв Укінформ з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, через заяву ватажка бойовиків так званої "ДНР" Дениса Пушиліна про обстріл бойовиками 7 вересня позицій ЗСУ буквально за 600 метрів від населеного пункту Шуми, що є передмістям Горлівки, українська сторона терміново скликає ТКГ на 6 вересня.

27 липня на Донбасі розпочалося повне та всеосяжне перемир'я, домовленість про яке була досягнута на засіданні ТКГ. З того часу в зоні проведення ООС не було зафіксовано бойових втрат серед українських військових.