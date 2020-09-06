Українська сторона робитиме все, аби не допустити зриву перемир'я на Донбасі - Кравчук

Українська сторона послідовно дотримується режиму повного припинення вогню, а поодинокі провокації ОРДЛО не зможуть зірвати перемир'я на Донбасі.

На цьому наголосив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук під час розширеної наради керівництва української делегації в ТКГ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

«Ми дуже цінуємо режим повного та всеосяжного припинення вогню, якого вдалося досягти 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, й нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі», – наголосив Кравчук.

Нарада, участь у якій, зокрема, взяли віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони України Андрій Таран та представники Генерального штабу України, була присвячена розгляду публічних заяв з боку членів незаконних збройних формувань щодо погроз відкрити вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу Горлівки.

Зазначається, що згідно зі звітом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 5 вересня, в результаті повітряного спостереження в районі населеного пункту Шуми не виявлено жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України у порівнянні з 5 липня. "Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних сил України, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року щодо заходів з посилення режиму припинення вогню", - додали у повідомленні.

Українська делегація в ТКГ розглянула інцидент, який стався 6 вересня і внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця, котрий здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа. Учасники наради дійшли висновку, що поодинокі провокації з боку ОРДЛО не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня російські окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка. Один український військовий поранений.