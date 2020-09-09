ТКГ домовилась про спільне з ОБСЄ інспектування в районі Шумів

У Тристоронній контактній групі домовилися проводити спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресслужба глави держави за результатами засідання ТКГ у форматі відеоконференції.

"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Крім того, на засіданні ОБСЄ вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України стосовно діяльності в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

«Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року», – підкреслив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Своєю чергою глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна задіюватиме механізми для збереження життів українських військових і цивільного населення.

«Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в межах нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей», – сказав Кравчук.

Раніше повідомлялося, що бойовики погрожували вчинити обстріл українських позицій поблизу Шумів. Вони стверджували, що українська армія нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я.

У штабі ООС цю інформацію спростували, а спостерігачі ОБСЄ у звіті від 5 вересня підтвердили відсутність будь-яких змін на позиціях українських військових поблизу селища.