Окупанти на Донбасі не використовували заборонену зброю два місяці - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє, що на переважній більшості ділянок лінії розмежування режим тиші зберігається повною мірою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що від початку дії домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, на переважній більшості ділянок лінії розмежування режим тиші зберігається повною мірою", - йдеться у повідомленні.

Упродовж двох місяців, за даними спостерігачів СЦКК, лише на деяких ділянках зафіксовані поодинокі неприцільні постріли з боку російсько-окупаційних військ, здебільшого зі стрілецької зброї.

Зазначається, що за весь вказаний період жодного разу не зафіксовано застосування противником важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями від 05.09.2014, Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей від 12.02.2015, Доповненням до комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей 29.09.2015, Конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї від 1980 року.

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Про всі провокації з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК щоденно інформує встановленим порядком Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ та вживає всіх законних способів для їх припинення в межах координаційного механізму.

Разом із тим, Українська сторона СЦКК наголошує, що від моменту вступу, із 27 липня 2020 року, Додаткових домовленостей про повне та всеосяжне припинення вогню українські воїни повною мірою дотримуються режиму тиші та непохитно стоять на захисті держави, гарантуючи безпекові передумови для просування мирного процесу.