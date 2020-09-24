Окупанти “нашпиговують” мирні території Донбасу забороненими мінами – місія ОБСЄ

Спостережною місією ОБСЄ у вересні зафіксовані непоодинокі факти мінування російсько-окупаційними військами мирної території Донбасу з використанням заборонених видів мін.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«За даними звіту СММ ОБСЄ, від початку вересня було зафіксовано кілька фактів мінування російсько-окупаційними військами мирної території Донбасу. Зокрема, під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території помітили: 28 серпня – десять протитанкових мін на західній околиці мікрорайону Трудівські в Петровському районі населеного пункту Донецьк, які були встановлені у два ряди та заблокували дорогу, що веде на захід до населеного пункту Мар’їнка Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що 1 вересня виявлено двадцять три протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту “Донецьк”, а 4 вересня – чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги. Також 7 вересня місія ОБСЄ зафіксувала вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області, а 13 вересня – чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. Того ж дня було задокументовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

Окрім того, 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

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У пресслужбі підкреслюють, що ці факти свідчать про системне ігнорування та порушення російсько-окупаційними військами низки міжнародних угод, а саме Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї від 1980 року; Протоколу ІІ Конвенції про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток, інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року; Оттавської конвенції від 1997 року про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення, яка взагалі накладає повну заборону на протипіхотні міни; Протоколу V 2003 року, спрямованого на зниження ризиків, пов’язаних із так званими боєприпасами, які не вибухнули, або боєприпасами, залишеними після закінчення збройного конфлікту.

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В штабі відзначили, що російсько-окупаційні війська також застосовують і приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (у середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни становить до 16 метрів.

Українська сторона СЦКК звернулась до цивільного населення із закликом посилити пильність під час пересування в районах ООС.