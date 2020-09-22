Окупанти не пропускають спостерігачів ОБСЄ на непідконтрольну Україні територію
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська продовжують перешкоджати діяльності представників СММ ОБСЄ, не пропускаючи їх на непідконтрольну Україні територію.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС.
"Заблокованою окупантами залишається і робота спостережних патрулів ОБСЄ. У свою чергу, командувачі об'єднаних сил в своєму рішенні передбачають, що патрулі ОБСЄ пропускаються через лінію розмежування безперешкодно", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що визначені командувачем ООС контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30.
Безперебійно продовжує функціонувати КПВВ «Станиця Луганська», де пропускні операції здійснюються щоденно.