ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі 21 невідведений "Град"

СММ ОБСЄ зафіксувала на окупованих районах Донбасу 5 танків та 21 реактивну систему залпового вогню типу БМ-21 "Град", які були розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) № 225/2020, передає Укрінформ.

“Місія зафіксувала 5 танків та 21 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей відповідно", - зазначається у звіті.

Танки були виявлені на полігоні поблизу н. п. Новоселівка (37 км на північний схід від Донецька), а РСЗВ типу БМ-21 "Град"- неподалік н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч, 56 км на південний захід від Луганська).

Крім того, у двох постійних місцях зберігання важкого озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області 20 вересня СММ виявила, що там і дотепер бракує 1 РСЗВ (БМ-21 "Град", 122 мм) та 1 буксированої гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм). При цьому, відсутність ще однієї буксированої гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм) була зафіксована вперше.