Минулими вихідними ОБСЄ зафіксувала чотири порушення перемир’я на Луганщині

Минулими вихідними ОБСЄ зафіксувала чотири порушення перемир’я на Луганщині

Укрінформ
СММ ОБСЄ за період із вечора 18 до вечора 20 вересня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, зафіксувавши упродовж цього періоду чотири порушення перемир’я на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) № 225/2020, передає Укрінформ.

"У період із вечора 18 до вечора 20 вересня в Донецькій області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Зазначається, що за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 12 таких порушень.

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Згідно зі звітом, у період із вечора 18 до вечора 19 вересня в Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи) в районі на північ від н. п. Трьохізбенка (підконтрольний урядові, 32 км на північний захід від Луганська).

Крім того, із вечора 19 до вечора 20 вересня Місія зафіксувала ще 2 порушення режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї) у районі на південний захід від н.п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

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В СММ повідомили, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 070 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 209 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 839 черг і пострілів).

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