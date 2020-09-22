Минулими вихідними ОБСЄ зафіксувала чотири порушення перемир’я на Луганщині

СММ ОБСЄ за період із вечора 18 до вечора 20 вересня не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, зафіксувавши упродовж цього періоду чотири порушення перемир’я на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому у понеділок щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) № 225/2020, передає Укрінформ.

"У період із вечора 18 до вечора 20 вересня в Донецькій області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Зазначається, що за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 12 таких порушень.

Згідно зі звітом, у період із вечора 18 до вечора 19 вересня в Луганській області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи) в районі на північ від н. п. Трьохізбенка (підконтрольний урядові, 32 км на північний захід від Луганська).

Крім того, із вечора 19 до вечора 20 вересня Місія зафіксувала ще 2 порушення режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї) у районі на південний захід від н.п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

В СММ повідомили, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 070 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 209 вибухів, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 839 черг і пострілів).