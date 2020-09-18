Окупанти мінують нові території на Донбасі - ОБСЄ

Окупанти мінують нові території на Донбасі - ОБСЄ

Звіт
Укрінформ
Під час виконання спостережного польоту безпілотником місії ОБСЄ на окупованій частині Донбасі зафіксовано низку порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 17 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужба штабу ООС.

"13 вересня БПЛА СММ було помічено чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області. Також вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що 16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, із них чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін.

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"Українська сторона СЦКК наголошує, що викладені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню", - наголосили в штабі ООС.

Як зазначається, російсько-окупаційні війська систематично порушують режим припинення вогню та вкотре збільшують мінні поля, розміщуючи боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу.

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