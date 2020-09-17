Україна показала в ОБСЄ, як окупанти укріплюють позиції на Донбасі

Окупанти на Донбасі за період з 27 липня по 6 вересня здійснили 70 порушень «тиші», 16 разів використовували заборонені для польоту БПЛА, також зафіксовано 17 випадків дообладнання та укріплення ними позицій.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За період з 27 липня по 6 вересня збройні формування Російської Федерації 70 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи гранатомети та легке озброєння, у тому числі крупнокаліберні кулемети. Зафіксовано 16 випадків використання БПЛА та 17 випадків дообладнання та укріплення позицій російських сил на Донбасі", - заявив Лоссовський.

Під час засідання українська сторона продемонструвала делегаціям 57 країн-учасниць ОБСЄ окремі докази діяльності російсько-окупаційних військ на Донбасі щодо укріплення позицій.

Зокрема, така діяльність була виявлено у районі н.п. Водяне Волноваського району Донецької області. Протягом дії додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, які передбачають у т.ч. заборону на інженерні роботи на існуючих позиціях, в цьому місці було зафіксовано 8 випадків обладнання нової траншеї довжиною у 80 м, а саме – 28 липня, 2 серпня, 4 серпня, 7 серпня, 16 серпня, 17 серпня та 29 серпня.

3 серпня у районі Авдіївки було зафіксовано початок робіт, які тривають і досі, зі спорудження дерево-земляної оборонної точки (ДЗОТ) на позиціях 1-го армійського корпусу (АК) російських окупаційних військ. Також 5 серпня в цьому районі збройні формування РФ проводили інженерні роботи з укріплення вогневої позиції.

Разом з цим, 3 серпня окупанти розпочали обладнання нових траншей довжиною до 30 м, прилеглих до будівлі на західній околиці н.п. Широка Балка, де знаходиться вогнева точка та спостережний пункт одного з підрозділів 1-го АК.

Як поінформувала українська сторона, 2 та 9 серпня поблизу окупованого Донецька також було виявлено інженерні роботи з укріплення вогневої позиції.

Крім того, 6 серпня на позиціях російських окупаційних військ поблизу н.п. Новотошківське було зафіксовано роботи з обладнання нової вогневої позиції, а також риття нової траншеї довжиною близько 170 метрів.

Роботи зі спорудження нової позиції та траншеї фіксувалися і в районі н.п. Молодіжне, що на Луганщині.

Також фіксувалося, як 8 серпня окупанти рили траншеї на околиці н.п. Пікузи, 13 та 14 серпня інженерні роботи з обладнання нової траншеї довжиною до 200 м проводилися у районі н.п. Золоте-5, а 23 серпня збройними формуваннями РФ велися роботи з обладнання спостережного посту в районі н.п. Мар’їнка.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", які передбачають, зокрема, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Домовленість включає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, також не дозволяється змінювати позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.