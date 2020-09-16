Місія ОБСЄ зафіксувала ворожі "Гради" та десятки танків біля Новоселівки й Покровки

Біля Новоселівки виявлено сім ворожих танків і три «Гради», біля Покровки – три гаубиці «Гвоздика» та десяток танків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 15 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту зафіксовано порушення з боку російсько-окупаційних військ на непідконтрольній урядові України території.

«На Донеччині було задокументовано розміщення озброєння за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання. Зокрема, на полігоні поблизу Новоселівки виявлено сім танків (імовірно Т-72 – 5 одиниць, невстановленого типу – 2 одиниці) і три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм). Окрім того, на навчальному полігоні поблизу Покровки зафіксовано три самохідних гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), десять танків (невстановленого типу) та три буксированих гаубиці (імовірно Д-30А «Жаба», 122 мм)», - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголосила, що зазначені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

В штабі також відзначили, що російсько-окупаційні війська і надалі використовують підступну практику та проводять нарощування озброєння та військової техніки.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року.

6 вересня збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям.

10 вересня було зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 10 вересня звернувся з листом до представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з проханням перенести зустріч в районі селища Шуми Донецької області. У документі мова йде про те, що російська сторона та запрошені нею представники з ОРДО висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня.