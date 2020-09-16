Окупанти відкрили провокативний вогонь біля Катеринівки, втрат немає
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
«Від початку поточної доби, станом на 12 годину, противник один раз порушив режим припинення вогню. Одразу після опівночі російські окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл із підствольного гранатомета неподалік Катеринівки, що на Луганському напрямку. Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає», - повідомив речник.
Разом з тим, за словами Шаравари, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини трагедії з’ясовуються, на місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року.