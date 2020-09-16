Біля Новотошківського загинув боєць ООС

Унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.

Минулої доби, 15 вересня, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, із боку збройних формувань Російської Федерації.

Режим припинення вогню окупанти порушили поблизу населеного пункту Причепилівка. В бік українських позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Водночас у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.

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Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

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Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.

Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.