ОБСЄ фіксує на Донбасі десятки метрів нових траншей та укріплень окупантів

Російські окупаційні війська під час режиму повного та всеосяжного припинення вогню риють нові траншеї та використовують перемир’я для укріплення своїх позицій.

Згідно з даними міжнародних спостерігачів, зафіксовано десятки метрів свіжовиритих траншей поблизу населених пунктів Зайцеве, Лозове, Молодіжне.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 14 вересня.

«На непідконтрольній урядові України території було помічене проведення інженерних робіт зі створення нових та укріплення наявних позицій. Зокрема, 11 вересня на Донеччині, у населеному пункті Зайцеве, вперше зафіксовано 40-метрову траншею, що починається з подвір’я приватного цивільного будинку та проходить у північно-західному напрямку, а поблизу Лозового відмічено укріплення наявної позиції», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 12 вересня поблизу населеного пункту Молодіжне Луганської області за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальна моніторингова місія задокументувала нову траншею завдовжки 5 метрів, поряд з якою знаходилось вугілля. А 13 вересня поблизу Докучаєвська Донецької області неподалік блокпоста збройних формувань спостерігачі місії бачили свіжу 10-метрову траншею та бункер за блокпостом.

Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко показують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню, зокрема п.1 про заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року.

6 вересня збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям

10 вересня було зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, о 14:15 російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.