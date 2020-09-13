Окупанти укріплюють позиції на Донбасі - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за допомогою безпілотника виявили, що на окупованій території Луганської області бойовики облаштовують позиції.

Про це повідомляє СЦКК на підставі даних звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 12 вересня, передає Укрінформ.

"...В ході виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ на не підконтрольній урядові України території були зафіксовані порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Так, 10 вересня в полі поблизу населеного пункту Калинове-Борщувате Луганської області зафіксовані два продовження наявних траншей (протяжністю 180 метрів і 200 метрів)", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку українська сторона СЦКК наголошує, що такі факти вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації й надалі використовують практику систематичного невиконання режиму припинення вогню та вкотре облаштовують фортифікаційні споруди, при цьому відкрито нехтуючи наданими гарантіями безпеки", - заявили в СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.