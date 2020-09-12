Дрон ОБСЄ "побачив" біля лінії зіткнення "Гвоздики" і "Жаби" окупантів

Безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу лінії зіткнення міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ", - зазначається у повідомленні.

Так, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10");

на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниць).

Ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.