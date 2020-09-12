Дрон ОБСЄ

Дрон ОБСЄ "побачив" біля лінії зіткнення "Гвоздики" і "Жаби" окупантів

Укрінформ
Безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу лінії зіткнення міномети та самохідні артилерійські системи окупантів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ", - зазначається у повідомленні.

Так, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення: на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10");

на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниць).

Ці факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

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Українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника.

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