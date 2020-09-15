У районі Шумів на розтяжці підірвалися двоє українських військових

У районі Шумів на розтяжці підірвалися двоє українських військових

Укрінформ
У районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5 отримали поранення полковник Олександр Апполонов та прессекретар однієї з бригад Віктор Залевський.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 15 вересня, близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник О.Апполонов та прессекретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний. Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за наявною інформацією, наразі немає підтверджень, що інцидент був спланованою акцією. Розслідування обставин події триває.

Інформацію про подію надано Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості

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