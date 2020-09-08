Військовий, який підірвався в авто на Донбасі, потребує кількох операцій

Один із двох військовослужбовців, які підірвалися на автомобільній розливній станції АРС-14 на вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області, перебуває у важкому стані, близько 40% тіла зазнали опіків.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Він отримав поранення, зараз знаходиться у м. Дніпрі в місцевому опіковому центрі. Наразі відомо, що у нього 40% опіків тіла, більше постраждало обличчя. Стан важкий, стабільний", - зазначили в пресслужбі.

У пресслужбі Укрінформу сказали, що наразі триває службове розслідування, воно має визначити тип вибухового пристрою, на якому підірвалася машина військових.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої біля селища Новгородське на Донеччині. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Обом бійцям була надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу. 7 вересня один із військовослужбовців від отриманих травм помер.