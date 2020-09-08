Військовий, який підірвався в авто на Донбасі, потребує кількох операцій
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі 35-ї окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.
"Він отримав поранення, зараз знаходиться у м. Дніпрі в місцевому опіковому центрі. Наразі відомо, що у нього 40% опіків тіла, більше постраждало обличчя. Стан важкий, стабільний", - зазначили в пресслужбі.
У пресслужбі Укрінформу сказали, що наразі триває службове розслідування, воно має визначити тип вибухового пристрою, на якому підірвалася машина військових.
Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася на невідомому вибуховому пристрої біля селища Новгородське на Донеччині. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Обом бійцям була надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу. 7 вересня один із військовослужбовців від отриманих травм помер.