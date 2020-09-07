Від опіків помер військовий, який підірвався на Донбасі

Один із двох військовослужбовців, які 6 вересня, прямуючи на гасіння пожежі підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у районі населеного пункту Новгородське, від отриманих травм помер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Із сумом повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в штабі ООС, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське.

Командування Об’єднаних сил висловило глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця.

В штабі також повідомили, що військовослужбовці підрозділів Об'єднаних сил та інші складові сил оборони продовжують гасити осередки пожеж на території Луганської області між Лобачевим та Старим Айдаром.

Читайте також: До Дніпра доправили двох поранених бійців ООС

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 вересня, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Раніше двоє українських військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника і загинули.

2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато провадження за фактом пожеж.

4 вересня пожежі 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, було локалізовано. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

7 вересня пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскиного та Лобачевого, яка виникла 2 вересня, ліквідовано.