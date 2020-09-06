У зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися ще двоє українських військових

Автомобільна розливна станція АРС-14 підірвалася у неділю на невідомому вибуховому пристрої біля селища Новгородське на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Обом бійцям надана медична допомога, їх доправлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, двоє українських військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника і загинули.

Фото: mil.gov.ua