Заручник окупантів у Донецькому СІЗО порізав собі вени через тортури

Український патріот Григорій Сінченко, захоплений у полон бойовиками, через тортури у Донецькому СІЗО порізав собі вени.

Про це Укрінформу повідомила його мати Тетяна Гулевська.

"Його по-звірячому били, вимагаючи відмовитися від нашого адвоката і підписатися під того, якого вони хочуть. Гриша порізав вени і кров'ю в камері написав протест проти тортур", - сказала Тетяна.

Григорій зараз знаходиться у лікарні при СІЗО, в одиночній камері, уточнила Гулевська. Вона додала, що за словами сина, до тортур і побиття причетний слідчий Станіслав Кошевий.

Як повідомляв Укрінформ, 25-річний Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його обвинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся до України.

У жовтні 2019-го Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР". Тривалий час рідні не знали, де знаходиться Григорій. У липні цього року йому вдалося втекти. Близько місяця йому вдавалося переховуватися в Донецьку. Весь цей час на місцевому телебаченні показували фото Григорія зі слідами шрамів та опіків на обличчі, обіцяючи нагороду за його упіймання. Тетяна Гулевська думає, що його здали бойовикам ті люди, до яких він звернувся за допомогою.

Що стосується Станіслава Кошевого, до окупації Донецька він працював слідчим Гірницького РВ м. Макіївки.