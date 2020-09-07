До Дніпра доправили двох поранених бійців ООС

До Дніпра з району проведення операції Об'єднаних сил військовим гелікоптером доправили двох поранених військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа повідомила у Фейсбуці.

“6 вересня в Дніпро відбулися дві евакуації військовими вертольотами. Один захисник направлений в обласну лікарню Мечникова, інший - в 2-гу міську лікарню, опікове відділення, зараз перебуває в реанімаційному відділенні”, - повідомила Губа.

За її словами, військовослужбовці отримали поранення на різних ділянках фронту. В обох бійців постраждали очі, але зір вдалося зберегти.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася: минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили досягнуті 22 липня домовленості. За минулу добу штаб ООС повідомив про одного загиблого бійця і одного пораненого.