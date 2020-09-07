Ситуація на Донбасі загострилась: загинув військовий і ще один поранений

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по наших захисниках неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми.

З початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.