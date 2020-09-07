Стало відоме ім'я військового, який у неділю загинув на Донбасі

Унаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ у неділю, 6 вересня, на Донбасі загинув мешканець села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області Тарас Кубійович.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив голова Городенківського районного об'єднання учасників АТО Михайло Човганюк.

"Загинув житель села Вільхівці Городенківського району Кубійович Тарас… На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України, адже Тарас неодноразово призивався до військової служби. Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину... І тепер поповнив небесний легіон", - ідеться у дописі.

Зазначається, що ГО "Городенківське районне об'єднання учасників АТО" висловлює співчуття родині загиблого.

Як повідомлялося, 6 вересня окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.