Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Причепилівкою, загинув український військовий

Російські окупаційні війська вдруге за 6 вересня порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Фейсбуці.

"Сьогодні, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації вдруге порушили повний і всеосяжний режим припинення вогню. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення, несумісне з життям", - зазначається у повідомленні.

У відповідь на обстріл підрозділи Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв Укрінформ, 6 вересня російські окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Красногорівка. Один український військовий поранений.