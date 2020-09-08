Підрив авто на Донбасі: стало відоме ім'я бійця, який помер у лікарні

У лікарні помер 20-річний український військовий Руслан Волков, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі населеного пункту Новгородське Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у Фейсбуці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Матрос Волков Руслан Михайлович - вогнеметник вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216. 04.01.2000 року народження", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 6 вересня, прямуючи до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Раніше двоє українських військовослужбовців, відрізані полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника і загинули.

2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Розпочато провадження за фактом пожеж.

4 вересня пожежі 3 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, було локалізовано. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

7 вересня пожежу сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Лопаскиного та Лобачевого, яка виникла 2 вересня, ліквідовано.