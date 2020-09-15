Рада планує унормувати допуск слідчих і прокурорів у зону ООС

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3984 щодо допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного рішення підтримали 292 народних депутати при мінімально необхідних 226. Цей законопроєкт має на меті унормовувати допуск уповноважених представників органів досудового розслідування та прокуратури до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для виконання покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України повноважень. Читайте також: Поїздка Президента в зону ООС дуже важлива для військових - Хомчак Допуск вказаних фахівців здійснюватиметься у порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил. Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3984 вніс на розгляд Верховної Ради 13 серпня Президент Володимир Зеленський.