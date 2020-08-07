Поїздка Президента в зону ООС дуже важлива для військових - Хомчак

Поїздка Президента в зону ООС дуже важлива для військових - Хомчак

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Укрінформ
Поїздка Президента в зону проведення операції Об'єднаних сил є дуже цінною для військових. При цьому глава держави переконався, що Збройні Сили виконують всі накази.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак у відеозапису, який поширив Генштаб ЗСУ, передає кореспондент Укрінформу.

"Це була дуже цінна, дуже корисна поїздка в першу чергу для військових, тому що вони особисто поспілкувалися з Президентом, особисто почули від Президента багато відповідей на їхні запитання, які вони чули від нас. Але одна справа почути від своїх командирів, а інша - від Верховного головнокомандувача", - сказав Хомчак.

Він додав, що глава держави під час спілкування з військовими на лінії зіткнення особисто пересвідчився: у ЗСУ немає жодних сумнівів у тому, що вони все роблять правильно.

"Президент також пересвідчився, що зброя, техніка, яка дозволена, знаходиться в тих місцях, в яких повинна бути, і військовослужбовці готові в будь-яку хвилину адекватно реагувати на будь-які виклики з іншого боку, які будуть наслідком порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи", - зазначив Хомчак.

Крім того, за його словами, Президент переконався в тому, що моральний дух військовослужбовців перебуває на тому рівні, про який головнокомандувачу ЗСУ "приємно говорити сьогодні".

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"Пройшла комунікація зверху до низу... від Президента України до солдата на всіх рівнях, де зрозуміли, що військові сьогодні повинні перший пункт Мінських домовленостей виконати і дати можливість дипломатам, політикам іти по інших пунктах для їх виконання. Мені приємно, що сьогодні свідомість Збройних сил України, всіх без винятку офіцерів, солдатів, вона така ж, і вони дійсно розуміють свою історичну роль у виконанні домовленостей", - наголосив Хомчак.

Він додав, що зараз на лінії розмежування фіксуються не обстріли, а постріли. При цьому 6 серпня не було жодного пострілу, а 7-го - два постріли в різних місцях, але вони були не прицільні та не дістали до наших позицій.

Як повідомляли 7 серпня в Офісі Президента, за два дні в зоні ООС Зеленський пересвідчився в цілодобовому дотриманні перемир'я на лінії розмежування.

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З 27 липня на Донбасі встановили режим повного і всеосяжного припинення вогню, про що домовилася Тристороння контактна група 22 липня. Домовленостями передбачено заборону на наступальні й розвідувальні дії, застосування вогневих засобів, зокрема снайперського оснащення, а також передбачені дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню. Однак окупанти продовжують порушувати режим "тиші" з провокаційною метою.

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