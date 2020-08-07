Поїздка Президента в зону ООС дуже важлива для військових - Хомчак

Поїздка Президента в зону проведення операції Об'єднаних сил є дуже цінною для військових. При цьому глава держави переконався, що Збройні Сили виконують всі накази.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак у відеозапису, який поширив Генштаб ЗСУ, передає кореспондент Укрінформу.

"Це була дуже цінна, дуже корисна поїздка в першу чергу для військових, тому що вони особисто поспілкувалися з Президентом, особисто почули від Президента багато відповідей на їхні запитання, які вони чули від нас. Але одна справа почути від своїх командирів, а інша - від Верховного головнокомандувача", - сказав Хомчак.

Він додав, що глава держави під час спілкування з військовими на лінії зіткнення особисто пересвідчився: у ЗСУ немає жодних сумнівів у тому, що вони все роблять правильно.

"Президент також пересвідчився, що зброя, техніка, яка дозволена, знаходиться в тих місцях, в яких повинна бути, і військовослужбовці готові в будь-яку хвилину адекватно реагувати на будь-які виклики з іншого боку, які будуть наслідком порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи", - зазначив Хомчак.

Крім того, за його словами, Президент переконався в тому, що моральний дух військовослужбовців перебуває на тому рівні, про який головнокомандувачу ЗСУ "приємно говорити сьогодні".

"Пройшла комунікація зверху до низу... від Президента України до солдата на всіх рівнях, де зрозуміли, що військові сьогодні повинні перший пункт Мінських домовленостей виконати і дати можливість дипломатам, політикам іти по інших пунктах для їх виконання. Мені приємно, що сьогодні свідомість Збройних сил України, всіх без винятку офіцерів, солдатів, вона така ж, і вони дійсно розуміють свою історичну роль у виконанні домовленостей", - наголосив Хомчак.

Він додав, що зараз на лінії розмежування фіксуються не обстріли, а постріли. При цьому 6 серпня не було жодного пострілу, а 7-го - два постріли в різних місцях, але вони були не прицільні та не дістали до наших позицій.

Як повідомляли 7 серпня в Офісі Президента, за два дні в зоні ООС Зеленський пересвідчився в цілодобовому дотриманні перемир'я на лінії розмежування.

З 27 липня на Донбасі встановили режим повного і всеосяжного припинення вогню, про що домовилася Тристороння контактна група 22 липня. Домовленостями передбачено заборону на наступальні й розвідувальні дії, застосування вогневих засобів, зокрема снайперського оснащення, а також передбачені дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню. Однак окупанти продовжують порушувати режим "тиші" з провокаційною метою.