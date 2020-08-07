Зеленський планує об’їхати всю лінію розмежування на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у ході поїздки в зону проведення ООС уже проїхав 100 кілометрів, а надалі планує проїхати вздовж усієї лінії дотику і особисто перевірити моральний стан українських військових.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у місті Мар'їнка, яке Офіс Президента транслював у Фейсбуці.

«Впродовж цих двох днів – на жаль, є тільки два дні… проїхали більш як 100 кілометрів вздовж контактної лінії… Сьогодні будемо їздити ще до 8 чи 9 вечора, потім уночі будемо повертатися в Київ… За нашими планами, я хочу, думаю, що за два рази об’їду всі ці важливі об’єкти… всі 410 кілометрів лінії дотику», - сказав Зеленський.

За словами глави держави, у ході цієї поїздки він з командою ночував разом з військовими у «такій невеличкій домівці, де наші хлопці розташовані», і разом з ними їв.

«Годують наших дуже потужно - я навіть здивований. Військові у гарній формі – я не міг з’їсти весь обсяг їжі, її дійсно дуже багато, як кажуть, перше, друге і компот, усе було, і навіть печиво і вафлі… До речі, коли тиснеш їм руку, відчуваєш, що українці в цілому у безпеці – такі потужні у всіх руки», - поділився Президент.

Він також подякував військовим за моральний дух і запевнив, що «з нашого боку все під контролем, ніхто нічого не збирається здавати, у нас сильна потужна армія».

Глава держави зауважив, що для нього дуже важливо побачити все на власні очі і поспілкуватися з людьми.

«Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними, з людьми їсти, жити, скажу відверто, іноді випити… Я, в принципі, так і роблю», - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, під час робочої поїздки до Донецької та Луганської областей Президент України Володимир Зеленський 6 серпня відвідав низку позицій українських військових на передовій у районі проведення Операції об’єднаних сил. Глава держави перевірив, як дотримується режим повного та всеосяжного припинення вогню, що почав діяти 27 липня.