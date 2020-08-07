Єрмак: Домовляємося про 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю Reuters.

«Сьогодні ми дуже близькі до того, щоб домовитися про три, а може, й п'ять нових ділянок (для розведення військ - ред.)», - зазначив він.

Єрмак додав, що нині домовляється про щонайменше три нових ділянки для розведення військ на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Донецьку та Луганську області відвідав позиції українських військових на передовій у районі проведення ООС та перевірив дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, що почав діяти 27 липня.

Домовленості про узгодження нових трьох "гуманітарних" точок для подальшого розведення сил на Донбасі було досягнуто під час Нормандського саміту в Парижі наприкінці 2019 року.