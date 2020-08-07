Єрмак: Домовляємося про 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі

Єрмак: Домовляємося про 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі

Укрінформ
Україна наближається до домовленості з бойовиками про 3-5 ділянок для розведення військ на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю Reuters.

«Сьогодні ми дуже близькі до того, щоб домовитися про три, а може, й п'ять нових ділянок (для розведення військ - ред.)», - зазначив він.

Єрмак додав, що нині домовляється про щонайменше три нових ділянки для розведення військ на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Донецьку та Луганську області відвідав позиції українських військових на передовій у районі проведення ООС та перевірив дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, що почав діяти 27 липня.

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Домовленості про узгодження нових трьох "гуманітарних" точок для подальшого розведення сил на Донбасі було досягнуто під час Нормандського саміту в Парижі наприкінці 2019 року.

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