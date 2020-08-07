Київ сподівається погодити списки для обміну на найближчих засіданнях ТКГ – Єрмак

Україна сподівається, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджено список для взаємного звільнення осіб, незаконно утримуваних на окупованих територіях Донбасу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час робочої поїздки Володимира Зеленського на Донбас повідомив, що таке погодження можливе протягом кількох тижнів.

«Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом кількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну», – сказав Єрмак.

Керівник ОП окремо зазначив, що Зеленський в останній розмові з президентом РФ Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

Єрмак поінформував, що список для взаємного звільнення осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, передано також російській стороні. «Ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено», – зауважив він.

Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, сина якого знайшли мертвим.

Як повідомлялося, під час чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб, який відбувся 16 квітня, Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.