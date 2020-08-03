Член делегації в ТКГ після зустрічі з Кравчуком: Революції щодо Мінська не намічається

Експрезидент Леонід Кравчук під час зустрічі з членами делегації озвучив ідею щодо надання Донецькій і Луганській областям статусу вільних економічних зон та закликав зробити роботу делегації відкритішою для суспільства.

Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш за результатами цієї зустрічі.

"Три години тривала зустріч нашої делегації в Мінській ТКГ з Кравчуком. З ним прийшов і Вітольд Фокін. У якому статусі — незрозуміло, але зі слів Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не прийняв рішення. Знайомилися. В основному вводили Кравчука в курс поточних справ по підгрупах. Він озвучував деякі ідеї. Наприклад, дати Донецькій та Луганській областям статус вільних економічних зон. Або щодо того, як зробити роботу делегації більш відкритою для суспільства", - написав Гармаш, додавши, що "враження сприятливе" і нічого "зрадного" Кравчук не озвучував і не пропонував.

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Водночас Фокін, як сказав Гармаш, його «здивував» деякими висловами, проте головне, що він, за словами Гармаша, щирий у своєму переживанні за людей і за країну.

"Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор... Було враження, що експрем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажання Москви йти ні на які компроміси", - зазначив він.

Загалом, як заявив Гармаш, "революції щодо Мінська не намічається".

"Її й не можуть зробити окремі члени, навіть у ранзі глави делегації. Політику, як і раніше визначає чинний президент. Головним модератором і генератором залишається віцепрем'єр Рєзніков, — у нього є для цього реальні механізми. Все інше, від кого б воно не виходило — це ідеї до обговорення, пропозиції, промацування опонента або обіцянка йому пряників, але не більше", - написав Гармаш.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Кравчука головою делегації України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.