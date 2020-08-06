Зеленський на передовій перевірив дотримання "тиші"

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Донецьку та Луганську області відвідав позиції українських військових на передовій у районі проведення ООС та перевірив дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, що почав діяти 27 липня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Українські військові розповіли Президенту, що ситуація на їхніх ділянках лінії фронту спокійна. Водночас бійці підтримують бойовий дух та проводять тренування, щоб не втрачати навичок.

Зеленський заявив, що досягнення перемир’я є найважливішим пунктом домовленостей «нормандського саміту» в Парижі. Виконання цих домовленостей є запорукою поступового руху до миру на Донбасі.

За словами глави держави, ефективність перемир'я підтверджується рівнем напруженості на лінії фронту, який за останні два тижні суттєво знизився. До оголошення перемир'я бойовики обстрілювали позиції української армії в середньому 16-18 разів на добу - переважно з важкого озброєння, і здебільшого це був прицільний вогонь.

Президент нагадав, що раніше була низка спроб домовитися про припинення вогню. Але жодного разу досягти результату не вдавалося. Тому важливо не повторювати помилок минулого, щоб здобути мирне майбутнє.

Водночас Зеленський наголосив, що міжнародне право дає українським військовим усі можливості захищатися та завдавати ударів у відповідь. Тому сьогодні ЗСУ можуть відповідати, але намагаються не піддаватися на регулярні провокації.

«Бережіть себе і всіх бережіть», – звернувся глава держави до бійців.

Як повідомляє ОП, на передовій Президент поспілкувався з підполковником Вадимом Сухаревським, який відстоює незалежність нашої держави з початку війни на Донбасі та отримав два ордени Богдана Хмельницького. Він, зокрема, брав участь у першому зіткненні біля Слов'янська. Сухаревський розповів, що тоді, навесні 2014-го, був реальний шанс не допустити захоплення міста.

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Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що режим «тиші», який триває вже 11 діб, є запорукою збереження життя і здоров’я бійців.

«Ми приїхали подивитися, як і що відбувається, почути наших воїнів, як вони до цього ставляться, почути наших громадян. Можу сказати, що в усіх дуже піднесений настрій, всі підтримують цей режим «тиші», – сказав Єрмак.

Фото: president.gov.ua