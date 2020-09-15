Біля Водяного підірвався на вибухівці український військовий

Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, що на Донеччині.

Про це повідомляє пресгрупа оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.