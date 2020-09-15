Біля Водяного підірвався на вибухівці український військовий

Біля Водяного підірвався на вибухівці український військовий

Укрінформ
Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, що на Донеччині.

Про це повідомляє пресгрупа оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Військовий, який підірвався в авто на Донбасі, потребує кількох операцій

Зазначається, що бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-