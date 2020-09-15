Під Водяним бійці ООС знешкодили ворожий дрон

Російські окупаційні війська станом на 17.00 15 вересня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Водночас, поблизу Водяного зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який перетнув лінію розмежування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 15 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення домовленостей, які набрали чинності 27 липня 2020 року. Зокрема, у районі населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника типу «МЕВІК» із перетином лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

В пресслужбі також нагадали, що сьогодні, 15 вересня, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він отримав поранення середнього ступеня важкості та був евакуйований до лікувального закладу.

Також близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців, яких доставили до лікарні міста Торецьк. Стан військових – задовільний.

Крім того, додали в пресслужбі, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби відремонтовано 8 будинків, ще на 33 об’єктах роботи тривають. Також саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 46 знайдених вибухонебезпечних предметів.

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Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року.

При цьому, 6 вересня збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісне з життям.

10 вересня було зафіксовано три порушення з боку російських збройних формувань, зокрема, о 14:15 вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Фото: МОУ