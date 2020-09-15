Кулеба в ОБСЄ: Попри провокації, Україна продовжує дотримуватися припинення вогню

Під час офіційного візиту Президента України до Республіки Австрія міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив перед постійними представниками держав-членів ЄС при ОБСЄ.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр зокрема підкреслив, що СММ ОБСЄ повинна мати повний та безперешкодний доступ до будь-якого району в зоні конфлікту, включно з тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

"Безумовно, в процесі врегулювання ОБСЄ має бути неупередженою щодо сторін конфлікту - Росії та України. Водночас інтересам усіх відповідає проактивна ОБСЄ, яка всебічно сприяє встановленню миру та деокупації наших територій", - зазначив Кулеба.

Він поінформував про порушення російською стороною 6 вересня режиму припинення вогню, яке призвело до загибелі одного українського військовослужбовця та поранення ще одного.

Глава МЗС України наголосив, що попри провокації Україна наполягає на важливості подальшого дотримання режиму сталого та всеосяжного припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 27 липня 2020 року. При цьому, 6 вересня збройні формування РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення, несумісного з життям.