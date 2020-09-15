Кулеба запевнив, що євроінтеграції та безвізу з ЄС нічого не загрожує

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви директора НАБУ Артема Ситника про те, що розгляд Конституційним судом подань щодо антикорупційних органів ставить під загрозу євроінтеграцію України, зокрема — безвізовий режим з ЄС.

Як передає кореспондент Укрінформ, дана дискусія відбулася в ефірі програми "Свобода слова".

"Я з 2014 року чую про сигнали щодо важливості антикорупційної інфраструктури. В нашій країні завжди є хтось, хто заважає боротися з корупцією. Але коли ми говоримо про подання до Конституційного суду, то очевидно, що це не є позиція держави. Це позиція окремих народних депутатів, які звертаються до Конституційного Суду, намагаючись оскаржити ту чи іншу частину законодавства. Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували антикорупційну інфраструктуру ", - підкреслив він.

За словами міністра, немає також ніяких ознак того, що Україна може звернути з евроінтеграціоного курсу.

"Я не бачу ніяких ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух в ЄС, в НАТО. Це абсолютно категорично", - підкреслив глава МЗС.

Крім того, Кулеба категорично спростував будь-які загрози безвізового режиму України з ЄС.

"Я хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС", - сказав глава МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Олександр Литвинов.

Автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро, призначати на посаду директора Бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Автори подання стверджують, що оспорювані положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

КС 28 серпня визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.