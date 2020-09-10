Ліквідація антикорупційних органів ставить під сумнів існування безвізу - представник Президента у КСУ

Окремі політичні сили мають на меті зруйнувати створену в Україні систему антикорупційних органів. Для цього, зокрема, до Конституційного Суду направлені подання щодо конституційності законів про НАБУ і ВАКС.

При цьому ліквідація антикорупційних органів ставить під сумнів існування безвізового режиму, сказав представник Президента у КС Федір Веніславський під час усних слухань справи щодо конституційності закону про Національне антикорупційне бюро, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На моє глибоке суб’єктивне переконання, немає жодного сумніву щодо того, що конкретні політичні сили мають на меті зруйнувати створену систему антикорупційних органів і тих органів, які ведуть боротьбу зі злочинами на найвищому рівні державної служби, а саме НАБУ, ВАКС, з приводу конституційності яких є сумніви у представників певних політичних сил», - сказав він.

На думку Веніславського, така тенденція є небезпечною для сучасної України як демократичної, правової держави, яка обрала європейський вектор розвитку.

Веніславський вважає, що скасування антикорупційних органів призведе до суттєвих змін у внутрішньому політичному житті країни і викличе гостру міжнародну реакцію від партнерів України, насамперед ЄС, конкретні юридичні зобов’язання перед яким взяла Україна для лібералізації візового режиму.

«Простими словами, ліквідація антикорупційних органів ставить під сумнів існування безвізового режиму», - зазначив представник Президента у КС.

На думку посадовця, створення системи таких антикорупційних органів, як НАБУ, САП, ВАКС і НАЗК, є одним із найбільших вагомих здобутків України у сфері боротьби з корупцією.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Олександр Литвинов.

Автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро, призначати на посаду директора Бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Автори подання стверджують, що оспорювані положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

КС 28 серпня визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.