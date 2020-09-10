Звуження повноважень Президента може поставити під сумнів утворення низки держорганів - Бабіков

Як передає кореспондент Укрінформу, про це зазначив перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков у своєму виступі під час усних слухань у Конституційному суді щодо конституційності закону про НАБУ.

"Формалізація і обмеження повноважень президента тими повноваженнями, які зазначені лише в Конституції, може суттєво звузити механізм реалізації повноважень гаранта Конституції і ввести сумніви щодо законності утворення цілої низки державних органів і не лише правоохоронних", - сказав він.

У якості аргументу Бабіков послався на статтю 19 Конституції, у якій йдеться, що захист державної безпеки і державного кордону покладається на відповідні правоохоронні органи, діяльність яких визначається законом.

"Тому можна говорити, що Конституція робить нам відсилання, що формування органів, які відповідають за безпеку держави, можуть регулюватися не нормами Конституції, а законом. Відтак і визначення певних повноважень у спеціальному законі може розцінюватися як делегування законодавчим органом певної частини своєї влади президенту, яку він і реалізував шляхом видання Указу", - вважає посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.