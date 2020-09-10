Ситник не з'явився на слухання у Конституційний суд, бо його запросили як в.о директора

Артем Ситник не з'явився у Конституційний Суд на усні слухання у справі щодо конституційності закону Про національне антикорупційне бюро, оскільки його запросили як виконувача обов'язків директора відомства у той час, як у бюро вважають його дійсним директором.

Як передає кореспондент Укрінформу, на засідання суду з'явився керівник юридичного управління бюро Ігор Ярчак. Суддя-доповідач у даній справі Олександр Литвинов запитав у нього, хто виконує обов'язки директора НАБУ. Ярчак відповів, що "обов'язки директора НАБУ виконує директор НАБУ Артем Ситник".

Коли суддя Литвинов уточнив, на якій підставі, Ярчак відповів, що на "підставі закону про НАБУ".

Він додав, що у НАБУ немає виконувача обов'язків директора, як йшлося у запрошенні КС на усні слухання у цій справі.

Далі представники авторів подання - народні депутати Василь Німченко і Григорій Мамка - виступили з клопотаннями про відкладення розгляду даної справи, оскільки, на їх думку, у суд з'явився не уповноважений учасник. Зрештою, судді КС постановили розглядати справу за участи керівника юридичного управління бюро.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України". 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.