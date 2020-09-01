Дискусію про НАБУ слід перенести у стіни парламенту - Ситник

Артем Ситник вважає, що рішення КС стосовно неконституційності указу Президента про призначення його директором НАБУ ставить під загрозу подальші конкурси на цю посаду.

Як повідомляє Укрінформ, про це Ситник сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Звичайно, це ставить під загрозу подальші конкурси з призначення нового директора, тому що рано чи пізно каденція моя закінчиться і, звичайно, якщо сприймати логіку цього рішення, то Президент не може мене звільнити, тому що це також не прописано в Конституції», - сказав директор НАБУ.

Він зауважив: потрібно виходити з того, що рішення КС визнало неконституційним сам указ, але «воно точно не є підставою для припинення повноважень директора чи для звільнення директора».

«Поки що НАБУ працює в штатному режимі і ніяких юридичних наслідків це рішення за собою не тягне», - додав Ситник.

За його словами, єдиний вихід із ситуації – «перенести цю дискусію в парламентські стіни і думати як це все вирішити».

«Потрібно, щоб ситуація вирівнялася саме в частині призначення директора: усунути оці колізії між Конституцією і законом про НАБУ. Бо, дійсно, норми, які регламентують призначення і звільнення директора, а це робить Президент за чинним законом про НАБУ, цих норм немає в Конституції. Оце потрібно вирішити, але зі збереженням гарантій незалежності як бюро, так і директора», - резюмував Ситник.

Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

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На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.