У НАБУ вважають рішення КСУ щодо Стиника політично вмотивованим

У Національному антикорупційному бюро назвали політично вмотивованим рішення Конституційного суду визнати незаконним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомила пресслужба антикорупційного відомства.

В НАБУ наголосили, що рішення було ухвалене у рекордно короткі терміни невдовзі після оприлюднення "плівок ОАСК", у яких фігурував КСУ.

"Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро", - йдеться у повідомленні.

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В НАБУ також нагадали, що не так давно КСУ позбавив бюро права через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств "та фактично звільнив топпосадовців від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке розслідували детективи НАБУ".

"Ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топкорупцію, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних", - наголошується у повідомленні.

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При цьому в НАБУ зазначають, що рішення КСУ не передбачає автоматичного звільнення Артема Ситника з його посади.

Як раніше повідомив перший заступник голови комітету Ради з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, на даний момент тільки Президент Володимир Зеленський може звільнити Ситника з посади.