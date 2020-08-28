КСУ визнав неконституційним призначення Ситника на посаду глави НАБУ

Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року є неконституційним та втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в рішенні КСУ.

“Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), Указ Президента України „Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України“ від 16 квітня 2015 року № 218/2015”, - йдеться в тексті рішення.

Як зазначається, вказаний указ визнаний неконституційним і втрачає чинність з дня ухвалення судового рішення. Водночас це рішення не поширюється на правовідносини, які виникли внаслідок здійснення посадових обовʼязків особою, призначеною Указом Президента.

У тексті рішення також наголошується, що Президент України, діючи поза межами своїх конституційних повноважень, призначив директора Національного антикорупційного бюро України, незважаючи на те, що вказана посада не віднесена Основним Законом України до посад, призначення на які здійснює Президент України.

“Конституційний Суд України вважає, що, видаючи Указ та діючи на виконання положень Закону України „Про Національне антикорупційне бюро України“ від 14 жовтня 2014 року № 1698–VII зі змінами (далі – Закон), Президент України перевищив свої конституційні повноваження”, - наголошується в тексті.

Рішення Конституційного Суду України є обовʼязковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено, і буде опублікуванню у „Віснику Конституційного Суду України“.

Як повідомлялося, у травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.